Eskişehir'de Uyuşturucu ve Trafik Denetimleri: 5 Tutuklama

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Eskişehir'de yapılan denetimlerde uyuşturucu ile ilgili 27 olayda 5 kişi tutuklandı. Trafik kontrollerinde ise 7 bin 807 sürücüye ceza yazıldı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Son 1 haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 27 olaya müdahale edildi, işlem yapılan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çalışmalarda, 639 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik denetimleri gerçekleştirildi

Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yük ile yolcu taşımacılığı yapan 4 bin 301 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda sürücülere yönelik 9 bin 182 emniyet kemeri ve 3 bin 706 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 7 bin 807 sürücüye ceza yazıldı, 319 araç trafikten men edildi, 99 sürücü belgesine el konuldu.

Bu dönemde 69'u yaralanmalı, 71'i ise hasarlı olmak üzere toplam 140 trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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