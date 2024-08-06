Eskişehir'de Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uyuşturucu üretmek için kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 sentetik hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.