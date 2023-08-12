Eskişehir'de Uyuşturucu Üretimi İçin Evine İklimlendirme Sistemi Kuran Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'de, uyuşturucu üretimi için evine iklimlendirme sistemi kurduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda esrar, kenevir ve diğer malzemeler ele geçirildi.