Eskişehir'de Uyuşturucu Üretimi İçin Evine İklimlendirme Sistemi Kuran Zanlı Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de, uyuşturucu üretimi için evine iklimlendirme sistemi kurduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda esrar, kenevir ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Eskişehir'de, uyuşturucu üretimi için evine iklimlendirme sistemi kurduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ev ve eklentilerinde iklimlendirme sistemi kullanılarak yetiştirilen kenevirden esrar üretildiği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle söz konusu şüphelinin evinde yapılan aramalarda 344 gram esrar, iklimlendirme sistemi yapılarak 12 saksı içinde yetiştirilen kenevir, 139 kenevir tohumu, hassas terazi ile iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.