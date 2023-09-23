Eskişehir'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 11 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 11 sentetik ecza ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı.