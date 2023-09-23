Eskişehir'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 11 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 11 sentetik ecza ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticarini önlemek için çalışma başlatan ekipler bir şahsı yakalarken 11 sentetik ecza ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 11 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında gözaltına alınan S.E. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel