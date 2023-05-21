Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı ve üst aramasında uyuşturucu maddeler ile suç geliri ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri durumundan şüphelendiği İ.T'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında, 16,41 gram metamfetamin, 10 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 85 uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyal ile suç geliri olarak değerlendirilen 13 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir Seçim Sonuçları
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title