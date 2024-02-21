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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

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Eskişehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 31 gram sentetik uyuşturucu, 14,5 gram esrar ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 19-20 Şubat'ta il genelinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 14,5 gram esrar ile 22 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Eskişehir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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