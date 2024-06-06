Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
Eskişehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 230 gram esrar, 100 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda şüpheliler E.K. ile E.E. gözaltına alındı.
Bu kişilerin üzerindeki aramada, 230 gram esrar, 100 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Polislerce adliyeye götürülen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.