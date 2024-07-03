Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma başlattı ve bir araçta yapılan aramada 22 bin 302 sentetik ecza ele geçirildi.
Eskişehir'de "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, il dışından uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir aracı kent girişinde durdurdu. Araçtaki aramada, 22 bin 302 sentetik ecza ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler M.O. ve E.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.