Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı
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Eskişehir'de polis, bir otobüste yapılan aramada 1 kilo 182 gram skunk uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri tarafından durdurulup arama yapılan otobüste bir yolcunun valizinde 1 kilo 182 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yolcunun kimliği tespit edilerek seyahat ettiği otobüs Ankara kara yolunda uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagaj bölümünde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği valizde yapılan aramada 1 kilo 182 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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