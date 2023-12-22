Eskişehir'de uyuşturucu ticareti operasyonu; 19 gözaltı (2)

14 TUTUKLAMA

Eskişehir'de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilip gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.