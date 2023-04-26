Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adrese yaptıkları baskında şüpheli A.O'yu yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada 1 kilo 60 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 2 adet uyuşturucu hap, tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel