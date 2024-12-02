Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. yakalanarak tutuklandı. Operasyonda eroin, sentetik uyuşturucular ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 3 yıl 10 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli F.D. yakalandı.
Yapılan aramada, 118 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap, 14 lyrica sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.