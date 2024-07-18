Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Yaralandı

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken çıkan arbedede polis memuru Hasan K.'nin (45) tabancayla yaralanmasına neden olani şüpheli M.H. (36), işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.H., 'Görevini yaptırmamak için direnme-mukavemet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından savcılık sorgusuna alındı.