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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Yaralandı

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Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken direnen şüpheli, polis memurunu silahla ağır yaraladı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken direnen şüpheli M.H. (36), arbedede polis memuru Hasan K.'yi (45) silahla ağır yaraladı. Şüpheli M.H. gözaltına alınırken, polis memuru Hasan K. de hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polislere direnen şüpheli M.H. ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis memurlarından Hasan K., bu sırada silahla kasık bölgesinden yaralandı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan polis memuru Hasan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece yarısından itibaren iki kez ameliyat geçiren Hasan K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli M.H., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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