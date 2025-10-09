Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Zanlı Tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlıdan 8'i tutuklandı. Operasyonda 344 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle il genelindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheli 11 kişinin yakalandığı operasyonda, 344,12 gram sentetik uyuşturucu, 309 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan? 0,65 gram ham madde, 2 hassas terazi, kalem tipi silah ve 8 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.