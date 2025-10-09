Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Güncelleme:
ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile kalem tipi silah da ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 334 gram bonzai, 309 adet uyuşturucu hap, '9.84 gram metamfetamin, '2 hassas terazi kalem tipi silah ve 8 adet fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
