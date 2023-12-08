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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

8 Aralık 2023 15:29 Son Güncelleme: 15:30 Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 513 gram sentetik uyuşturucu, 5 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 11 fişek ile av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.