Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.B, H.B, Ö.K. ile B.B'ye ait ev ve eklentilerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap ile 2 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.