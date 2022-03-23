Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.B, H.B, Ö.K. ile B.B'ye ait ev ve eklentilerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap ile 2 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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