Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir eve baskın yaptı.
Bu adreste yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler F.İ, R.N.K, Ş.Y. ve O.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Emrah Yaşar - Güncel