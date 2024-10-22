Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen 4 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalarda, 826 gram esrar, 452 gram sentetik uyuşturucu, 443 uyuşturucu hap, 307 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 105 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.