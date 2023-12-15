Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.
Eskişehir'de, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önleme ve sokak satıcılarının önüne geçmeye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamdaki operasyonda, 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.