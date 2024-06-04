Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan iki ayrı çalışmada, şüpheliler S.K. ve T.P. yakalandı.

Operasyonda, 1680 sentetik hap ve 29,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.