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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 806 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanması amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışma yürüttü.

Ekiplerce 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 806 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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