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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

18 Aralık 2023 09:38 Güncelleme: 09:40 Abone Ol

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.