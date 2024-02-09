Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 10 bin sentetik ecza, 1 kilo 81 gram sentetik uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcıların tespiti ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 100 personelle operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda 10 bin sentetik ecza, 1 kilo 81 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 321 fişek ele geçirdi.

Yakalanan 13 şüpheli, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca 36 şüpheliye de "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Narkotik Güvenlik Adliye Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor, haftalık, aylık kaç TL alıyorlar? Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title