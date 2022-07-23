Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 402 gram metamfetaminle yakalanan Ö.D. tutuklandı. ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 402 gram metamfetaminle yakalanan Ö.D. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tepebaşı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada 402 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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