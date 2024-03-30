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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince bir araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polis tarafından araçta yapılan kontrollerde 558 gram sentetik uyuşturucu ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güvenlik Güncel Haberler

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