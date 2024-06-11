Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu üretmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 gram esrar, ??8 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, tabanca, 230 adet tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 30 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "yasa dışı kenevir ekimi", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.