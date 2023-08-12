Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu yetiştirilen bir şahıs gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzemesi ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu yetiştirien bir ve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde belirlenen şahsın evinde ve eklentilerinde iklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu ve uyarıcı madde yetiştirdiği, yetiştirilen kenevirleri esrar haline getirdiği tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının verdiği talimat sonucunda şahsın evinde yapılan aramalarda 344 gram esrar, 12 adet iklimlendirme sistemi yapılarak saksı içerisinde yetiştirilen kenevir, 139 adet kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet iklimlendirme led ışığı, 2 adet vantilatör, 1 adet nemlendirici cihaz, 9 adet askı makara, 1 adet nem ve derece ölçer cihazı, 3 adet kurtarıcı battaniye (iklimlendirmede ışık yansıtıcı olarak kullanılan jelatin), 42 adet esrar sarımında kullanılan çarşaf diye tabir edilen kağıt, 1 adet tripot, muhtelif uzunluklarda sabitleme kabloları, muhtelif sayıda uzatma kabloları ve priz ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şahıs gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR