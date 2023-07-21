Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de yapılan operasyonda aranan şüpheliler B.E. ve S.T. yakalandı. Yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

ESKİŞEHİR'de, aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, B.E. ve S.T. isimli şüpheliler kaldıkları apart dairede yakalandı. Yapılan aramada, farklı türlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir apart dairesinde kaldıkları tespit edilen B.E. ve S.T. isimli şüpheliler, yapılan baskınla yakalandı. Dairede yapılan aramada ise 2 tabanca, 2 şarjör, 3 fişek, 3 bıçak, 1 alüminyum folyo, 1 çakmak gazı ve gaza entegre edilmiş pürmüz, 1 hassas terazi, 5 ecstasy hap, 1.20 gram bonzai, 38 gram metamfetamin, 14 sentetik hap ve 5.78 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.