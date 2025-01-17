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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Tepebaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan zanlının üzerinde 24,4 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu aparatlar ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekiplerince üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Bursa'dan kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 24,4 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 5 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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