Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekiplerince üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Bursa'dan kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 24,4 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 5 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.