Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda 52 sentetik uyuşturucu hap, 3,37 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.K. ile A.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 52 sentetik uyuşturucu hap, 3,37 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.