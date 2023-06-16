Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda yakalanan zanlı M.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,44 gram esrar ele geçirildi.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan zanlı M.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,44 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.