Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda yakalanan zanlı M.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,44 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan zanlı M.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,44 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title