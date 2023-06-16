Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda yakalanan zanlı M.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,44 gram esrar ele geçirildi.