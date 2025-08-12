Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri, devriye sırasında durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 210 gram sentetik ecza ve 4,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirerek bir zanlıyı tutukladı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce devriye esnasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 210 gram sentetik ecza ile ?4,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

