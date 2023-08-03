Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, metamfetamin, esrar, sentetik ecza hap, tabanca ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, 390 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 96 sentetik ecza hap, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, hassas terazi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 pürmüz ve rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.