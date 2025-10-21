Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri 51 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleriyle birlikte 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İlçedeki bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 51 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri, 1 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek, 15 av tüfeği fişeği ve 13 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
