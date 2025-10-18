Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta bulunan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta bulunan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada15 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.