Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'de jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta, 6 şüphelinin üzerinde 15 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçlarından soruşturma başlatıldı.
Yakalanan şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel