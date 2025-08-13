Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği ile evde yapılan aramada, mutfaktaki un kovasının içine kavanozla gizlenmiş halde uyuşturucu bulundu.

Operasyonda, 94,78 gram sentetik uyuşturucu, 135 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı ve 52 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
