Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve para da ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Evlerine baskın yapılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 153,59 gram metamfetamin, 1,70 gram bonzai, 3,60 gram esrar, uyuşturucu hap, 1,38 gram kokain, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 tüfek ve 46 kartuş, suç geliri olduğu değerlendirilen 215 lira, 4 çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın, 14 tam altın, 230 euro ve 225 dolar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.