Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5,44 Gram Esrar Ele Geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M. K. isimli bir şahsın üzerinde 5,44 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde M. K. isimli bir şahısın üzerinde 5,44 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların men edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5,44 gram esrar ele geçirilirken, Şüpheli M. K., hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR