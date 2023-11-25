Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gram Madde Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikova ilçesinde yapılan operasyonda iki şüphelinin evinde 40 gram uyuşturucu madde bulundu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki şüphelinin Beylikova ilçesindeki evlerinde yapılana aramda 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikova ilçesinde şüpheli iki şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı duyumunu aldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR