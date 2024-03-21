Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 49 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.