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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 49 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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