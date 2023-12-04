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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

4 Aralık 2023 10:14 Son Güncelleme: 10:16 Abone Ol

Eskişehir'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Operasyonlarda 371,9 gram sentetik uyuşturucu ve 199 sentetik ecza ele geçirildi. 46 kişiye işlem yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı.