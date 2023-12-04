Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Eskişehir'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Operasyonlarda 371,9 gram sentetik uyuşturucu ve 199 sentetik ecza ele geçirildi. 46 kişiye işlem yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı timleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 371,9 gram sentetik uyuşturucu ile 199 sentetik ecza ele geçirildi.
46 kişiye işlem yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli tutuklandı.