Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polislerce durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de polislerce durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Kente uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, 246,72 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.Ö, O.G, E.Y. ve H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.Y. hakkında ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar" kanunu kapsamında işlem başlatıldı.