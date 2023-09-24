Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde, tabanca ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.