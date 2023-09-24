Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde, tabanca ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda yakalanan 4 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde, tabanca ve mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 115,33 gram metamfetamin, 41 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., F.Ş., G.Ö. ve Ç.K. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR