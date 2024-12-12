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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Operasyonda 490 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-12 Aralık'ta, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 490 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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