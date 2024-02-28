Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 550 gram esrar, 4 sentetik ecza hap ve suç geliri olduğu değerlendirilen 58 bin 395 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü haklarında "uyuşturucu madde kullanmak"tan adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.