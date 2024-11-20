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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 363 gram kokain ve 1468 sentetik ecza hapının ele geçirilmesinin ardından 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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