Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 84,80 gram sentetik uyuşturucu, 6,24 gram esrar, 9 bin 712 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 2-9 Ekim tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet bölgesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 olayda işlem yapılan 6 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı belirtildi.

"Uyuşturucu madde kullanma" suçundan 23 olayda 26 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplam 28 olayda 32 şüpheliye işlem yapılmış, 3 şüpheli adli makamlarca tutuklanmış, 29 şüpheli serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şüphelilerden toplamda 84,80 gram sentetik uyuşturucu madde, 6,24 gram esrar, 9 bin 712 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 olayda 3 şüpheliye işlem yapıldığı, 3 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi.

Olayda 8 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 7 fişek ile çeşitli türlerde toplamda 4,5 litre el yapımı alkol ele geçirildi.