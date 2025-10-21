Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 470 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, 1’i tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'den Sivrihisar ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sivrihisar ilçesine geldiği tespit edilen araçta arama yapan jandarma ekipleri, bir çantaya saklanmış 470 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
